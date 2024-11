Il magistrato, già sindaco della città, ha già pronto il programma e la squadra

VIBO VALENTIA - Mancano ancora diversi mesi alla conclusione della legislatura. Prima arriveranno le regionali. E potrebbe essere uno tsunami dentro i partiti. Ma per le prossime elezioni amministrative di Vibo Valentia al di là delle varie dichiarazioni d’amore alla città giunte da più parti, una prima autorevole candidatura alla carica di primo cittadino. Il ritorno di Elio Costa, paventato da settimane, è ormai una certezza. Il noto magistrato è pronto a rimettersi in gioco. Nelle scorse ore ha rotto gli indugi e ha dichiarato alla stampa che tornerà ad occuparsi della città di cui è profondamente innamorato, a capo di una lista civica, costituita per lo più da giovani professionisti con un progetto e un programma che i partiti di destra e sinistra, qualora lo desiderino, potranno esclusivamente condividere e sottoscrivere. L’unico ostacolo potrebbe essere costituito dai tempi necessari per ripianare il debito che ha portato il comune al dissesto finanziario. Se servissero cinque anni, farei un passo indietro ha tenuto a precisare il noto magistrato, dal momento che avrei solo i fondi europei in quel caso per promuovere lo sviluppo della città. Tre i punti da affrontare negli eventuali primi cento giorni di mandato. Rifiuti, acqua potabile e viabilità. Un progetto, quest’ultimo arenatosi nel 2004 quando venne sfiduciato da quel centrodestra che con l’attuale sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma, aveva vinto le elezioni del 2002. Nel 2010, prima di ricorrere all’attuale primo cittadino, lo stesso centrodestra aveva tentato di coinvolgerlo nuovamente ricevendo un garbato rifiuto. Fino a ieri, sempre nelle file del centrodestra, questa volta il giudice vibonese ha deciso di non dare caratterizzazioni particolari alla sua lista. Anzi, ha addirittura sostenuto che non disdegnerebbe l’appoggio dell’ala moderata del Pd. Tanto per intenderci quella renziana di Gianluca Callipo "la cui candidatura alle primarie regionali – ha asserito – è una grande occasione di sviluppo per questo territorio".