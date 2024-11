Sarà ballottaggio anche a Crotone, con Reggio Calabria uno dei due capoluoghi di provincia chiamati al voto per il rinnovo dei consigli comunali.

Al momento, con 10 sezioni scrutinate su 74, in testa c'è il candidato sostenuto dal centrodestra Antonio Manica, che si attesta al 44,3%, per un totale di 1.443 voti. In seconda posizione il civico Vincenzo Voce al 31,1% (1.013). In terza posizione, e dunque escluso dal ballottaggio, Danilo Arcuri, sostenuto dal centrosinistra, fermo al 19,5% (637). Al quarto posto Andrea Correggia, candidato del M5s, che si attesta al 5% (164).

Le liste

Prima lista in città è quella di Forza Italia, con il 15,9%, seguita da Consenso, all'8,9%, entrambe a sostegno di Manica. Fratelli d'Italia e Lega arrivano, rispettivamente, al 5,7 e al 3,8%.

La terza forza assoluta è I Demokratici, che supporta Arcuri, che si aggira intorno all'8,4%. Quarta lista è invece Tesoro Calabria, che appoggia voce, che arriva al 7,8%.