Diffusi, poco dopo le 19, i dati relativi all'affluenza alle urne dei sei comuni calabresi in cui i cittadini sono chiamati ad eleggere il sindaco: i capoluoghi di provincia Reggio Calabria e Crotone, e poi Castrovillari, Cirò Marina, San Giovanni in Fiore e Taurianova. In totale, secondo i dati diffusi dal Viminale, il dato regionale è del 29,32%, a fronte di un 33,50% registrato alla stessa ora durante il primo turno.

L’affluenza alle ore 19

A Reggio Calabria si sono recati alle urne il 29,07 per cento degli aventi diritto. Mentre a Taurianova l'affluenza è leggermente più bassa, ferma al 25,96 per cento.

Cirò Marina si attesta sul 28, 71 per cento; Crotone invece un 31, 25 per cento. Nel Cosentino, a San Giovanni in Fiore alle urne il 26,37 per cento; a Castrovillari, 29,80 per cento.

L'affluenza delle ore 12

Il dato regionale è del 10,74%, a fronte di un 13,21% registrato alla stessa ora durante il primo turno.

A Reggio Calabria alle ore 12 si sono recati alle urne il 10,29% degli aventi diritto. Un dato in leggera flessione rispetto a quello del primo turno: alle 12 del 20 settembre, infatti, a votare erano stati il 12,57% dei reggini.

Castrovillari vede finora una partecipazione dell'11,72% dei cittadini. Durante il primo turno la percentuale era più alta: 12,79%.

A Crotone la percentuale di votanti più alta: il 12,70%. Ma anche il più forte stacco rispetto al dato del 20 settembre alle ore 12 quando si erano recati alle urne il 16,94% degli aventi diritto.

Cirò Marina registra un'affluenza dell'11,53%. Anche qui si registra una flessione rispetto al 20 settembre, quando il dato era del 12,95%.

Stesso discorso anche per San Giovanni in Fiore, dove si è recato alle urne il 7,89% degli aventi diritto. Percentuale che era invece al 10,06% durante il primo turno.

A Taurianova il dato è del 8,9%, a fronte del 10,57% del 20 settembre alla stessa ora.