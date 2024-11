Umberto Lorecchio, espressione del centrodestra, riscende in campo per garantire continuità amministrativa, essendo il sindaco uscente; la consigliera provinciale del Pd, Gina Spina, lo sfida nel segno del cambiamento. Sono due i candidati a sindaco di Pallagorio, piccolo comune arbereshe del Crotonese chiamato alle urne (insieme ad altri 4 Comuni della provincia pitagorica) il 3 e 4 ottobre prossimi, in concomitanza delle elezioni regionali, per rinnovare i propri organi amministrativi. I contendenti sono sostenuti da una lista civica ciascuno.

Candidati a sindaco e liste

Umberto Lorecchio è espressione di “Per Pallagorio” composta dai seguenti candidati a consigliere comunale:

Emilia Balsamo

Francesco Balsamo detto Ciccio

Michele Gangale

Pasquale Gentile

Francesca Iocca

Francesco Masci

Mario Mustacchio

Pasquale Parrotta

Arturo Vona

Francesco Virardi

Affiancheranno Gina Spina i candidati della lista “Uniti” che sono:

Marianne Carmela Amodeo

Francesco Baffi

Giuseppe Caligiuri

Carmela Clausi

Francesco Gangale

Antonio Gentile

Francesco Gentile

Vincenzo Magnelli

Rosina Marra

Franco Pontieri