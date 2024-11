Sarà una partita a due quella per la conquista di Palazzo di Vetro. Dopo l’ufficializzazione della candidatura del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, che correrà per la carica di presidente della Provincia in quota centrosinistra, si è finalmente chiuso il cerchio in vista delle imminenti elezioni in programma il 31 ottobre.

Il centrosinistra

Alecci sarà sostenuto da due liste, la prima predisposta dal Partito Democratico, mentre la seconda di ispirazione civica rinuncerà ad esprimere il candidato alla presidenza e accoglierà tra gli altri i due movimenti approdati alle scorse amministrative in Consiglio comunale: Fare per Catanzaro e Cambiavento.

Il centrodestra

Per il centrodestra è invece sceso in campo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo appoggiato dai gruppi consiliari e dai partiti di Fratelli d’Italia, Lega e Nuovo Cdu. Tra i candidati per ottenere uno scranno a Palazzo di Vetro, da prime indiscrezioni, vi sarebbero Filippo Mancuso (Catanzaro con Sergio Abramo), Andrea Amendola (Obiettivo Comune), Agazio Praticò (Catanzaro da Vivere), Luigi Levato (Forza Italia), Antonio Montuoro (Forza Italia), Giuseppe Pisano (Officine del sud) e il sindaco di Tiriolo, Mimmo Greco.

Il voto

Il 10 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle liste. Sono ottanta i sindaci e i consiglieri della Provincia chiamati al voto (tranne quelli retti da un commissario come nel caso di Lamezia Terme). Si vota con il sistema cosiddetto "ponderato": ciascun elettore (sindaco/consigliere comunale) esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice, che rappresenta il "peso del voto" di ciascun elettore ed è determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consiglieri (Comuni sotto i 3000 abitanti, Comuni dai 3 ai 5mila abitanti, Comuni dai 5 ai 15mila abitanti, Comuni con oltre 15mila abitanti).

Luana Costa