La sede reggina di Forza Italia punta sull’attuale presidente della Provincia. Va ad aggiungersi alla ‘rosa’ dei papabili formata da Wanda Ferro, Giacomo Mancini, Roberto Occhiuto, Jole Santelli e Pino Galati. Deciderà Berlusconi nel vertice romano di metà settimana con i big calabresi del partito azzurro

REGGIO CALABRIA - Forza Italia made in Reggio Calabria punta tutto su Giuseppe Raffa. Per il Vice Coordinatore Regionale di FI Nino Foti e il Coordinatore Provinciale Rosy Biasi, l'attuale presidente della Provincia reggina è l'uomo giusto. In una nota i due esponenti azzurri ribadiscono di essere contrari ad un candidato “calato dall’alto”, non addentrato nei problemi della nostra realtà, auspicando invece una soluzione che garantisca capacità, competenza e un sano legame con il proprio territorio. Crediamo - scrivono Foti e Biasi - che il Presidente Raffa, amministratore integerrimo ed espressione di quella buona politica che deve essere difesa e tutelata dal disfattismo imperante abbia quasi il dovere morale di mettersi nuovamente a disposizione dei cittadini calabresi. Una risorsa - prosegue la nota - che ha dimostrato di sapersi battere con determinazione fronteggiando ogni sorta difficoltà come in occasione della storica affermazione elettorale ottenuta nel 2011, che ha saputo costruire intorno a se un gruppo di lavoro valido che si sta rendendo protagonista di un’azione politica concreta ed efficace apprezzata in tutta la Provincia. Una risorsa che ha dato un contributo fondamentale alla crescita del nostro Partito nel contesto di quel lavoro di squadra che ha portato quella di Reggio Calabria, in virtù degli importanti risultati ottenuti, quali ad esempio quelli delle elezioni politiche del 2013 o del successo ottenuto dall’operazione Club di Forza Silvio, con oltre 160 Club in tutta la Provincia, o ancora i risultati delle ultime elezioni europee che hanno portato Forza Italia, con il 22,6% dei consensi, ad affermarsi quale secondo Partito della Provincia, ad essere definita la Provincia più azzurra d’Italia.

Vertice romano. Ma mercoledì i big calabresi di Forza italia saranno chiamati a raccolta dal Cavaliere. Toccherà a Berlusconi, come la storia insegna, dire sempre l'ultima parola. In lizza per la nomina, Wanda Ferro, Giacomo Mancini, Roberto Occhiuto, Jole Santelli e Pino Galati. Ma non sono esclusi colpi di scena.