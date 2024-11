«Il candidato ideale alla presidenza della Regione deve essere una personalità di alto profilo, proveniente dal mondo civico, senza esperienze politiche alle spalle, ma fortemente riconoscibile per aver operato bene nella società. Ci sono tante personalità in Calabria, penso ad esempio al professore Antonio Nicaso, con questi requisiti, ma ovviamente non è il solo». Lo ha detto Carlo Tansi, questa mattina, ai microfoni di Radio Crt nel corso di un'intervista di Ugo Floro. Nicaso, giornalista e docente universitario, è coautore di molti libri sulla 'ndrangheta insieme a Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro.

Il leader di "Tesoro Calabria" ha inoltre dichiarato che la sua coalizione di tre liste è già pronta a gareggiare alle prossime elezioni regionali. E ancora: «Siamo disponibili a confrontarci con altre espressioni civiche, ma non possiamo accettare certi ragionamenti come quello di Pino Aprile che ha chiesto al sottoscritto come precondizione di non candidarsi alla presidenza. Un paletto inaccettabile: gli incandidabili sono altri, non coloro che hanno dimostrato impegno e passione civile in tutto ciò che hanno fatto per la Calabria».