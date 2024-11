Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei deputati ed esponente di primo piano di Italia Viva, è stato a Reggio Calabria nelle stesse ore in cui in città il centrodestra presentava il candidato a sindaco Antonino Minicuci, alla presenza di Matteo Salvini.

E proprio contro il significato politico delle uscite pubbliche del leader della Lega, Rosato si è scagliato a margine della sua visita nel porto di Gioia Tauro. «Propaganda», così Rosato definisce il verbo salviniano che, in riva allo Stretto, si è visto anche accompagnare video e dirette facebook che hanno immortalato l’ex ministro mentre mostra i cumuli di spazzatura ancora sparsi in diverse zone della città. Rosato, che a Gioia Tauro era accompagnato dall’ex deputata Stefania Covello e dal reggino Gianni latella, consigliere uscente e candidato molto vicino al sindaco Falcomatà – e non ha mancato di criticare il suo governo per il prolungato commissariamento dell’autorità portuale di Gioia Tauro – ha attaccato Salvini definendolo «un bravo oratore che non ha mai portato fatti concreti per la Calabria».