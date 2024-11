Lo afferma il segretario calabrese del Pd Magorno: «Questa missione umanitaria deve essere condivisa dai Paesi dell'Ue»

"Sulla scorta dell'esperienza della Calabria, regione tra le più esposte al fenomeno migratorio e da mesi chiamata a far fronte a un'emergenza senza fine carica di risvolti drammatici - legati ad esempio al massiccio arrivo di bambini e minori non accompagnati - mi sento di condividere totalmente le dichiarazioni del segretario Renzi, il quale con nettezza ha spiegato che il punto del ragionamento portato avanti dal Pd non e' l'ineludibile necessità di salvare quante piu' vite umane possibili, consentire a tutti di portare a compimento traversate disumane e sottrarli alla barbarie della mafia degli sbarchi".

Lo afferma il deputato Ernesto Magorno, segretario calabrese del Pd. "Occorre urgentemente fare un passo in avanti - aggiunge - e capire che l'Italia non puo' farsi carico del destino di tutti e questa missione umanitaria deve essere condivisa dai Paesi dell'Unione europea con razionalità e autentico spirito di cooperazione. Su questa linea - conclude Magorno - il segretario Renzi incontra la nostra massima condivisione". (AGI)