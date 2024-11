Eletto all'unanimità alla presenza dei delegati delle Province calabresi. Entro fine mese il nuovo statuto verrà discusso e approvato

Catanzaro: Un coro unanime per il presidente dell'ente intermedio di Catanzaro Enzo Bruno eletto presidente regionale dell'Unione delle Province calabresi. L'indicazione è avvenuta questa mattina, nella riunione che si è svolta alla presenza del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia (delegato dal presidente Peppino Vallone a rappresentare la Provincia di Crotone), del presidente del consiglio provinciale di Reggio Calabria, Antonio Eroi (delegato del presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa), di Giulio Serra delegato del presidente della Provincia di Cosenza, Mario Occhiuto. "Enzo Bruno rappresenterà la voce delle cinque Province calabresi al tavolo della governance regionale in questo delicato momento di riordino delle istituzioni locali", ha dichiarato il presidente della Provincia di Vibo Niglia esprimendo soddisfazione per la scelta condivisa all'unanimità.



Nel corso dell'incontro, inoltre, si è deciso che l'Upi regionale affronterà con l'Osservatorio permanente e il presidente della Giunta regionale la vicenda relativa al riordino delle Province a partire dalla delega alle funzioni e relative risorse. Il neo presidente dell'Upi regionale, dati i tempi molto stretti, si adopererà per presentare una bozza di disegno di legge regionale per il riordino delle funzioni da presentare al presidente Mario Oliverio e al presidente del Consiglio regionale Antonio Scalzo. Entro la fine del mese lo Statuto dell'Upi regionale sarà portato in discussione e approvazione

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00