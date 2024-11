La candidata di Fratelli d'Italia ha lanciato un appello contro l'astensionismo e promesso di lavorare per ridare centralità alla sua città: «Abbiamo subito per troppo tempo l'emarginazione, meritiamo di poter contare»

Ersilia Amatruda continua la sua corsa verso Bruxelles nella lista di Fratelli d’Italia e, da Lamezia Terme, lancia un appello forte che riguarda proprio la centralità ed il ruolo che dovrà avere la sua città. Determinata ed indomita, come è stata definita dal segretario cittadino di FdI, Gino Vescio nel suo intervento di saluto. L’occasione è stata l’inaugurazione della sede lametina di Via Marconi che, come è stato detto, non sarà solo la sede della sua campagna elettorale ma il quartier generale di FdI, partito che Amatruda sente suo per forte condivisione di valori ed idee politiche.

All’evento hanno partecipato il consigliere regionale Antonio Montuoro, rappresentanti politici ed istituzionali del partito a partire dal consigliere comunale di Lamezia, Antonio Lorena. Per tutti il problema da superare oggi è l’astensionismo. «Dobbiamo convincere la gente ad andare a votare – ha detto Ersilia Amatruda visibilmente emozionata per l’accoglienza della sua gente – la mia è una candidatura che viene dal basso, io sono una donna del popolo. Quando ho spiegato a Giorgia Meloni che io non sono una politica lei mi ha risposto “tu sei una donna che lavora”. Una grande donna come è la presidente Meloni ha creduto nella mia forza e nella mia esperienza perché lei sceglie le persone del popolo».

«Io sono una burocrate – ha aggiunto - nella mia lunga esperienza alla Regione Calabria mi sono occupata di molti settori. Credo di poter dare un forte contributo per portare Lamezia e tutta la Calabria in Europa. Questa città che ha subìto per troppo tempo l’emarginazione, oggi merita di più, deve poter contare».

Ersilia Amatruda è una donna che ha abbracciato la politica attiva aderendo ai principi di un partito come FdI che lei sente suo anche per tradizione familiare. «La politica dal mio punto di vista non è fare carriera ma è aiutare la gente. Sto vivendo questa che è, dal mio punto di vista, una competizione sana. Certamente ognuno di noi lotta per vincere ma nessuno pensa di poter prevaricare sull’altro». Nel rush finale di questa competizione europea Ersilia Amatruda, che sta girando non solo in Calabria ma anche nelle altre regioni della circoscrizione Sud, crede fermamente nella forza del suo partito e nei suoi valori che le permetterebbero, se eletta, di lavorare tenacemente in Europa per la Calabria.