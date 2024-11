Riceviamo e pubblichiamo la nota del Dirigente generale reggente del Dipartimento Turismo Pasquale Anastasi in merito al caso sollevato da LaC news24 sui due bandi Expo 2015 affidati con procedura negoziata.

"Egregio Direttore,

in merito all’articolo apparso sul sito della testata da Lei diretta i cui contenuti sono stati riportati successivamente in un servizio video, mi corre l’obbligo di precisare, ai fini di una corretta informazione, quanto segue:

la Regione Calabria per poter effettuare lo svolgimento della settimana del protagonismo (25/30 settembre) all’interno dell’area Expo , ha dovuto stipulare dei contratti di servizi con soggetti regolarmete autorizzati dalla Società Expo. A seguito di tale richiesta la società Expo ci informava che “ l’unica società in grado di offrire tali servizi risulta essere La RCS Mediagroup,società aggiudicataria dell’avviso pubblico volto alla selezione di uno o piu soggetti concessionari per lo sviluppo e diffusione di iniziative ed informazioni relative al tema ed all’evento Expo 2015 negli spazi denominati N20 e S 25”% e con la quale è stato sottoscritto un contratto di servizi”. Per cui Rcs (Casa Corriere della Sera) risultava essere L’unico gruppo editoriale ad avere realizzato un proprio padiglione ad expo per come certificato in data 08/07 2015 dalla società Expo Milano (Certificato in atti del dipartimento).

La procedura seguita ha rispettato dunque la norma di legge ( art. 57 comma 2 lettera del D. Lgs 163/2006 che prevede di affidare direttamente ai proprietari e/o concessionari esclusivisti degli spazi e dei servizi richiesti.

Per quanto riguarda ,poi,l’affidamento dei servizi alla società Universal Marketing si precisa quanto segue:

La Universal Marketing è la società concessionaria dell’Ente Fiera Koelnmesse di Colonia (Germania) titolare della manifestazione fieristica denominata ANUGA 2015 ( Manifestazione fieristica del settore enogastronomico) ,giusta certificazione rilasciata in data 07/09/2015 dall’Ente Fiera Koelnmesse.

In tale certificazione si evidenziava che la Universal Marketing ,nella qualità di concessionaria dell’Ente Fiera Koelnmesse,sarebbe stata responsabile della partecipazione della Regione Calabria (affitto spazi espositivi,allestimenti e servizi),per cui ricorrevano, anche in questo caso, i presupposti dell’applicazione dell’art. 57 comma 2 lettera b,poiché esclusivista dei servizi necessari per la partecipazione della Regione Calabria alla manifestazione ANUGA.

Infine, si precisa che il Decreto di approvazione della procedura nonché delle proposte progettuali ,è stato trasmesso al BURC in data 09.12.2015, a mezzo Pec, dal Dipartimento, per la relativa pubblicazione . (Documenti in atto al Dipartimento.) Ad ogni buon fine si fa presente che l’intera procedura è stata sottoposta al controllo e verifica di 1° livello da parte del Dipartimento Programmazione ed in data 17.12 2015 ne è stata certificata la regolarità.

Tanto si doveva per informare sulla correttezza delle procedure adottate dal Dipartimento da me diretto".



Prendiamo atto delle precisazioni del dott. Pasquale Anastasi. Sicuramente ed evidentemente, non si poteva fare diversamente. Tuttavia, le nostre perplessità sulla sostanza di tali scelte, permangono tutte. Ovviamente, sono perplessità opinabilissime, e sono da mettere in relazione più che altro con la scelta politica. Infine, continua a permanere il "mistero" su quali motivi hanno comunque indotto la Regione Calabria a sospendere una gara di 150 mila euro per la comunicazione in Agosto. Ma questa è un'altra vicenda. (NdR)