La consultazione non prevede il quorum e non è vincolante. Seggi aperti dalle 8 alle 21. Alle 23 appuntamento sul canale 11 del digitale terrestre e sulle nostre testate con commenti, collegamenti e approfondimenti sul voto

I cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero sono chiamati al voto domani, dalle 8 alle 21, per il referendum consultivo con cui si chiede loro se sono d'accordo sulla fusione dei loro tre comuni.

La consultazione non prevede il quorum e l'esito non è vincolante rispetto alla decisione di completare l'iter burocratico per la fusione, anche se può avere un peso politicamente.

Il quesito

Il quesito chiede: "Volete voi che sia approvata la proposta di legge n. 177/XII e che sia istituito un nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero?" oltre alla denominazione del nuovo ente, "Cosenza; Cosenza Rende Castrolibero; Nuova Cosenza".

Lo spoglio dopo la chiusura dei seggi

L'elettorato chiamato alle urne è composto da 93,646 cittadini, 54.065 a Cosenza, 31.513 a Rende e 8.068 a Castrolibero. Si voterà dalle 8 alle 21 in tutti i seggi normalmente dislocati sui tre territori comunali in occasioni di qualunque altro tipo di elezione. In totale sono 126 le sezioni, di cui 82 a Cosenza, 34 a Rende e 10 a Castrolibero. Al termine delle operazioni di voto si procederà subito con lo spoglio.

La diretta su LaC Tv

In una pagina storica per la provincia di Cosenza e la Calabria intera, non potevamo certo mancare. “Referendum città unica” è il titolo dello speciale che andrà in onda domenica sera, dalle 23, sul LaC Tv. Condotta da Pier Paolo Cambareri, la trasmissione vedrà numerosi interventi dei protagonisti di un momento che potrebbe rivelarsi storico per tutta l’area bruzia. Lo speciale andrà in onda su LaC Tv, canale 11 del Digitale Terrestre, canale 411 di Tivùsat e canale 820 di SKY. Un’ora di approfondimenti, interventi da studio e dalle strade dei tre comuni che, in caso di vittoria del sì, si fonderanno per diventare una sola realtà. La diretta andrà anche online streaming sui nostri canali web e social.

