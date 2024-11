La soddisfazione unanime dei Circoli di Alternativa Popolare della Provincia di Cosenza

Scrive Mario Bartucci, Vice Presidente della Provincia di Cosenza: “Esprimo grande soddisfazione per la nomina del Sen. Antonio Gentile a Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare e sono certo che egli saprà sempre più valorizzare il nostro territorio dando risposte concrete ai tanti iscritti e simpatizzanti di Alternativa Popolare, formazione politica nella quale mi riconosco pienamente. Ritengo che la scelta di nominare il Sen. Gentile a Coordinatore Nazionale sia stata lungimirante specie in un momento cosi delicato per le istituzioni del nostro Paese. La sua grande esperienza politica è un valore aggiunto e indispensabile per il nostro partito”.

Vive congratulazioni per la nomina del senatore Antonio Gentile a Coordinatore Nazionale sono state espresse dai Coordinamenti di Alternativa Popolare di Cosenza, Rende e Montalto Uffugo. E da quelli del Savuto e della Presila. “Auguriamo buon lavoro al neo Coordinatore Sen. Antonio Gentile confermandogli al tempo stesso il nostro pieno sostegno” scrivono i Consigliere Comunali di Aprigliano Andrea Muto e Alberto Morelli.

Soddisfazione è stata espressa anche dai Consiglieri Comunali di Castrovillari, Peppino Pignataro e Serena Carrozzino che scrivono: “Nella nostra veste di iscritti ad Alternativa Popolare salutiamo con immenso piacere la nomina a Coordinatore Nazionale di AP dell’amico Sen. Antonio Gentile riconoscendoci pienamente con la linea politica che egli ha impresso al partito a livello nazionale”.

In una nota il Coordinamento Provinciale dell’Alto Ionio Cosentino dichiara: “Il Circolo di Scalea esprime viva soddisfazione e si congratula con il Sen. Antonio Gentile. Il lavoro svolto in questi anni ha prodotto risultati eccellenti per il nostro territorio premiati con l’incarico gravoso, ma di prestigio, che il nostro Senatore ha assunto. La nostra regione è fulcro e nucleo vitale per la politica moderata espressa attraverso l’azione di governo che in questi anni di impegno responsabile ha permesso una ripresa economica e sociale del nostro Paese. La politica dei fatti concreti, della risoluzione dei problemi quotidiani delle persone, l’ascolto continuo, l’attenzione per le famiglie, le imprese, il lavoro e ciò che il nostro partito e in primis l’azione politica e di governo del Sen. Antonio Gentile ha garantito in questi anni. Un grazie sentito da tutti noi, Sen. Gentile”.

I rappresentanti istituzionali, gli iscritti e i simpatizzanti di Alternativa Popolare dello Ionio Cosentino esprimono la propria soddisfazione per il recente incarico conferito dal partito al Sen. Antonio Gentile. Il Segretario cittadino di Corigliano Calabro, Avv. Giampiero Dardano, dichiara: “Se prima eravamo fortemente convinti di proseguire sulla linea politica del Sottosegretario Sen. Antonio Gentile e del Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria On. Giuseppe Gentile oggi, alla luce della nomina del Senatore a Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare, lo siamo ancor di più. Con la scelta di investire il Senatore Gentile della guida nazionale di AP diventiamo più forti e coesi di prima e quindi siamo pronti ad occupare anche in Città lo spazio politico del centro moderato per il rilancio di Corigliano Calabro con l'ottenimento immediato della Zes. Chiediamo al nostro coordinatore nazionale un impegno costante e diretto per questa Città che ha bisogno e merita visibilità politica; la dirigenza si mette a disposizione del progetto politico per raggiungere obiettivi importanti, che devono mettere al centro i bisogni della nostra comunità. Al neo Coordinatore Nazionale giungano i nostri più sinceri auguri di buon lavoro”. Anche gli iscritti della sezione di Morano Calabro, con in testa il Sindaco Nicolò De Bartolo, inviano le proprie congratulazioni al “nostro Senatore Gentile, consapevoli dell’impegno che lo stesso sta proferendo per riportare la nostra Calabria al centro della politica nazionale”.