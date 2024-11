I sindaci riuniti a Lamezia per l'assemblea congressuale hanno scelto il sindaco di Pizzo per guidare la sezione regionale dell'associazione che riunisce i Comuni d'Italia

Gianluca Callipo, attuale primo cittadino di Pizzo, è stato eletto presidente di Anci Calabria. A deciderlo sono stati i sindaci riuniti a Lamezia per l’assemblea congressuale. Massiccia la partecipazione con 147 su 205 sindaci legittimati a partecipare perchè in regola con il pagamento delle quote associative.

«Promuoverò massima partecipazione»

«Sono onorato - ha dichiarato Callipo - di aver ricevuto un mandato così ampio, soprattutto perché all’assemblea ha preso parte oltre il 70 per cento dei sindaci. Su un totale di 205 Comuni che avevano diritto al voto, infatti, ben 147 erano presenti. All’avvio dei lavori, prima di procedere con gli adempimenti statutari, ho sentito comunque il dovere di mettere ai voti la proposta di rinvio dell’assemblea, che era stata avanzata dal sindaco di Lamezia, ipotesi che però è stata bocciata quasi all’unanimità, tranne che per un solo voto. I sindaci calabresi hanno dimostrato oggi di essere convinti che ci sia bisogno di un’associazione forte e legittimata, che chiami tutti a lavorare insieme, partendo dalle città capoluogo che sono componenti di diritto del Consiglio direttivo regionale. Dal canto mio - ha concluso il sindaco di Pizzo -, mi impegnerò per assicurare la massima partecipazione all’attività dell’Anci, affinché sia garantita una concreta e incisiva capacità di rappresentanza alla nostra associazione».

Le polemiche della vigilia

Negli ultimi giorni non erano mancate le polemiche con le prese di posizione dei sindaci Mario Occhiuto (Cosenza) e Sergio Abramo (Catanzaro), che avevano chiesto il rinvio dell’assemblea. Ipotesi rigettata dallo stesso Callipo, in qualità di presidente protempore, nominato nel luglio scorso dal numero uno di Anci, Antonio Decaro, proprio per condurre la sezione calabrese dell’associazione sino all’appuntamento congressuale. Ad opporsi a un eventuale rinvio è stato ieri anche Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro e presidente della Provincia di Cosenza.

