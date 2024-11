Il consigliere regionale impegnato nella promozione di buone pratiche per l'inclusione

Il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea ha reso noto di aver chiesto agli uffici di inserire nel bando per l’offerta turistica a valere sui fondi europei 2014/2020 la possibilità per gli operatori, di richiedere finanziamenti per il potenziamento dei servizi di accessibilità alle spiagge, così da consentire anche ai turisti con disabilità di godere dell’ospitalità lungo le coste calabresi.





«Questo è un primo passo in avanti per rendere accessibili le nostre spiagge – scrive in una nota il capogruppo dei Democratici e Progressisti - continueremo in questa direzione, anche con l'aiuto degli amici dell'associazione La Terra di Piero che lo scorso anno ha dotato alcuni lidi delle sedie job e tenuto corsi per i bagnini, al fine di sensibilizzare gli operatori turistici ad investire in questo senso: non è necessario solamente disporre delle attrezzature ma è ancora più importante la formazione del personale» afferma Giudiceandrea che poi, rivolgendosi agli operatori turistici calabresi, conclude: «E’ importante migliorare l'offerta turistica anche attraverso le buone pratiche di “inclusione”. Proprio per questo, invito quanti più operatori a partecipare al bando anche tenendo presente questa importante possibilità».