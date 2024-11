Risultati schiaccianti per l’esponente del Movimento 5 stelle che si impone con il 51,60 per cento delle preferenze. Cerrelli del centrodestra fermo al 27,17%; Nicodemo Nazzareno Oliverio del centrosinistra al 13,81%

I risultati delle urne hanno promosso Elisabetta Barbuto, eletta alla Camera nel collegio uninominale di Crotone per il Movimento 5 stelle. Ha ottenuto la fiducia di 53mila 983 elettori per una percentuale del 51,60%. Il centrodestra raccoglie consensi al 27,17% con il candidato Giancarlo Cerrelli. Delusione in casa del centrosinistra che aveva schierato Nicodemo Nazzareno Oliverio fermo al 13,81%. 3,07% delle preferenze per LeU rappresentato da Franco Parise. Per 177.318 elettori, i votanti registrati sono stati 108.519 (61,20%). Schede non valide: 3.918 ( di cui bianche: 1.610 ), nessuna scheda contestata. g.d'a.