L'inserimento di questo punto all'ordine del giorno ha creato qualche malumore

Le linee guida del documento preliminare del Psc di Crotone arrivano in consiglio comunale, convocato per lunedì 26 febbraio. Precisamente, l'assise era stata convocata con un diverso numeri di punti all'ordine del giorno, che non comprendevano l'inserimento del Psc, ma è stato aggiunto in corso d'opera, dopo averlo comunicato agli addetti ai lavori.

Quasi ottanta i punti totali da discutere e approvare, di cui il 90% debiti fuori bilancio. In merito ad alcune piccole polemiche nate dall'inserimento della discussione delle linee guida, è intervenuto con una nota l'assessore all'Urbanistica Salvatore De Luca: «ho appreso da alcuni organi di stampa di malumori o polemiche intorno alla volontà di questa amministrazione comunale di voler approvare, lunedì prossimo, nel corso del Consiglio Comunale, le linee guida del documento Preliminare del PSC. Ho l’impressione che sulla vicenda si voglia sollevare un polverone ed invece il tutto è così cristallino da non poter essere interpretato in nessun altro modo. Questa amministrazione, sin dall’inizio del percorso sul PSC, ha deciso di aprirsi al confronto e al contributo di tutti, lavorando all’insegna della partecipazione. Ed in questo senso si possono e si devono leggere gli incontri fatti con tutti i gruppi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, realizzati ancor prima di intraprendere l’iter burocratico. Iter che, tra l’altro, ha anche visto due riunioni di commissione, entrambe all’insegna del confronto schietto e sincero».