A Lamezia ieri è stato in visita il viceministro dell’Economia Enrico Morando che ha visitato l’area industriale e ha appoggiato la candidatura a sindaco di Tommaso Sonni.

Un’area industriale molto cambiata rispetto a dieci anni fa, quando aveva tante potenzialità inespresse. Ma anche un tessuto imprenditoriale dotato di un approccio positivo e ottimista. Il viceministro all’Economia Enrico Morando parla così dell’area produttiva dell’AsiCat. Un giudizio il suo dato dopo averla visitata e poi espresso in occasione dell’incontro con il candidato a sindaco Tommaso Sonni, concorrente unico del centrosinistra, che il membro del governo sostiene.

Per Morando è assurdo che sull’area industriale gravi un vincolo paesaggistico. Una contraddizione vera e propria, l’ha definita, di cui, ha promesso, parlerà con il ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini. Allo stesso tempo però il viceministro ha lanciato l’idea che l’area possa essere utilizzata anche con altre funzioni oltre a quella industriale.

Morando si è poi soffermato sulle agevolazioni fiscali date dal governo a chi assumerà nel 2015 a tempo indeterminato. Un punto questo su cui il viceministro ha parlato a lungo senza proclami. Non diminuirà il tasso di disoccupazione, ha chiarito, ma aumenteranno i lavoratori stabili rispetto a quelli precari. Morando non ha poi escluso che nel caso delle regioni dell’obiettivo uno come la Calabria gli incentivi possano essere prolungati.

