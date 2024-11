Sinistro stradale per il candidato a sindaco che ironizza sull'episodio. Per lui nessuna conseguenza fisica ed un migliaio di euro di danni

Se l'è cavata con qualche graffio ed un migliaio di euro di danni alla propria auto Sergio Tursi Prato, candidato a sindaco di Rende, coinvolto nella mattinata di oggi, 4 maggio, in un incidente stradale a Commenda, nei pressi dello stadio Marco Lorenzon. Un veicolo non ha rispettato lo stop e lo ha travolto ad un incrocio. Lui ironizza: «Dopo una lunga passeggiata a piedi, prima di riprendere la macchina per tornare a casa ho incontrato un paio di avversari politici con cui mi sono intrattenuto per fare due chiacchiere. Subito dopo ho avuto l'incidente. Deve esserci qualcuno che mi porta jella».