Inizia con l'approvazione di alcune variazioni al Bilancio, la prima riunione di giunta dell'era Occhiuto. Questa mattina al dodicesimo piano della Cittadella si è riunito per la prima volta l'esecutivo per affrontare immediatamente alcune scadenze. Prima fra tutte l'approvazione di alcune variazioni di Bilancio in scadenza il 30 novembre e propedeutiche al varo del documento contabile.

Nell'ordine del giorno prevista anche la costituzione di parte civile dell'ente in alcune cause giudiziarie. Una prima riunione soft che ha visto attorno al tavolo i sei componenti della giunta in attesa della nomina del settimo, su cui vige ancora il massimo riserbo. Il governatore Roberto Occhiuto ha presieduto la riunione iniziata puntuale alle 12.30.