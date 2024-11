'La crisi dei servizi erogati sul territorio si traduce in un deficit di garanzie e diritti per i cittadini. In un’area depressa, sotto il profilo socioeconomico, come quella Vibonese, ciò assume un rilievo significativo'.

Permanente, lo smantellamento delle varie istituzioni espressione dell’organizzazione statale e che in qualche modo vengono incontro alle legittime istanze dei cittadini. Ciò si traduce in una progressiva perdita di fiducia e in un costante e inesorabile processo di emigrazione con conseguente spopolamento dei centri abitati. L’Inps di Serra San Bruno rischia di chiudere per le vicende collegate alla gestione dell’alloggio ospitante e al pagamento del relativo canone. Possibile che non si riesca a tracciare un piano e a individuare le risorse per risolvere la questione? E anche la certezza di mantenimento dell’Agenzia delle Entrate, sedente sempre in Serra San Bruno, pare vacilli; anche se in merito non sussiste alcuna notizia ufficiale. Le dinamiche sociali cambiano insieme ai tempi. E la rivoluzione informatica detta la rivoluzione nell’organizzazione pubblica e privata. Ciò però non può tradursi, sic e sempliciter, in una progressiva spoliazione di importanti riferimenti, come una sede zonale dell’Inps o un ufficio dell’amministrazione finanziaria in una realtà montana quale Serra San Bruno. Alla politica il compito di farsi interprete di un progetto capace di garantire un equilibrio tra riforme, riorganizzazione e finalità dell’azione di governo sui territori e sulle loro comunità.