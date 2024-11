Infrastrutture, lavoro e impresa le chiavi per il rilancio del Sud. Durante l'incontro l'ufficializzazione del passaggio di Mimmo Gianturco, storico coordinatore regionale di CasaPound, nel partito della Meloni

«Aggredire l’isolamento infrastrutturale, pensare al rilancio economico e occupazionale con un’attenzione particolare per gli under 35 e un sostegno alle aziende che investono qui pur provenendo da altre regioni d’Italia».



Isabella Rauti, figlia dello storico esponente della destra italiana Pino, ha fatto tappa oggi a Lamezia Terme per la campagna elettorale che la vede protagonista di primo piano con Fratelli d’Italia. Rauti, donna simbolo della politica nostrana, giornalista e docente, reduce da due anni in una base Nato, è candidata in Calabria come capolista per il Senato al plurinominale.



Ad accoglierla a Lamezia Ernesto Rapani, coordinatore regionale del partito e candidato alla Camera dei Depurato al collegio 2 uninominale e Fausto Orsomarso consigliere regionale e candidato nella lista proporzionale di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati. Un partito quello della Meloni che ha inserito nel suo programma un intero capitolo dedicato al meridione perché – ha spiegato Rauti - Non vogliamo un’Italia a doppia velocità. Vogliamo una Calabria che sappia investire nelle sue potenzialità, dal turismo, all’enogastronomia».



L’incontro è stata anche l’occasione per ufficializzare il passaggio nella fila del partito della Meloni di Mimmo Gianturco, ex storico segretario regionale di CasaPound, poi a capo del movimento Identità Nazionale. «Io e i miei ragazzi - ha detto Gianturco - non ci siamo mai accontentati di fare battaglie di retroguardia, così abbiamo dimostrato la serietà e la concretezza necessaria a raccogliere intorno a noi una bella fetta della popolazione lametina, di ogni età ed estrazione, che sulla mia figura e sul mio gruppo ha investito il suo voto e la sua fiducia. Ora, attraverso l'associazione e i circoli 'Identità Nazionale' appena costituiti, contiamo di portare quello stesso spirito e quella stessa passione politica all'interno di FdI"