Nel panorama nazionale un ruolo importante se lo sta ritagliando il movimento delle Sardine, rappresentato in Calabria da Jasmine Cristallo, incontrata dal direttore di Lacnews24, Pasquale Motta. Diversi i temi trattati: dal ruolo delle Sardine nella politica calabrese al punto di vista sulla Lega di Matteo Salvini, passando per gli attacchi alla sua famiglia e al rilancio della sinistra. Non poteva mancare una battuta sul tema caldo del momento: la tarantella della presidente Santelli a San Giovanni in Fiore. E anche qui Jasmine Cristallo tira fuori dal cilindro un giudizio fuori dal coro che punta i riflettori sul ruolo della donna in politica e nelle istituzioni.