Il commissario Soriero lo sceglierà tra i cinque attuali concorrenti dei Democrat

Entro sabato cambierà decisamente lo scenario delle primarie lametine. E’ questo l’impegno preso dal commissario del Pd locale Pino Soriero che durante una lunga riunione con i cinque candidati democrat è riuscito a convincere i competitor della necessità di individuare un’unica figura su cui puntare per le prossime elezioni.



La decisione è arrivata dopo una lunga trasferta romana del commissario ed è stata accolta dai cinque candidati pd a condizione che la figura individuata da Soriero provenga proprio dal quintetto ed incarni tutti gli elementi in cui il partito si riconosce.



Intanto, il clima rimane infuocato. Francesco Grandinetti, candidato alle primarie come esterno al Pd, ha annunciato di rinunciare alla corsa perché vede attorno a sé spazio solo per veleni e non per idee. Italo Reale, dirigente dei democrat, ha, invece, ingaggiato un confronto sulla stampa con il sindaco Gianni Speranza in cui lo accusa di avere portato avanti diverse irregolarità durante il suo governo cittadino, incalzato a sua volta dal primo cittadino che ricorda di avere sempre concordato le sue scelte con il Pd.



Intanto, è ormai certo che le primarie non si terranno questo fine settimana, visto che i democrat hanno avuto bisogno di tempo, dopo l’improvviso commissariamento, per riorganizzarsi e al momento sono senza candidato.





Tiziana Bagnato