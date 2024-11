Presentati oggi i coordinatori provinciale e cittadino con il segretario nazionale in collegamento: Siamo oggi un movimento attorno al quale c’è grande interesse»

La Lega si è strutturata anche in territorio bruzio. Arnaldo Golletti e Davide Bruno, rispettivamente coordinatori provinciale e cittadino, hanno accolto all’Hotel Royal i vertici regionali del Carroccio. L’obiettivo è radicare un partito che soltanto alle ultime amministrative è riuscito a presentare una lista alle elezioni comunali. Evento, prima di ottobre, mai verificatosi prima. Il parterre ha richiamato simpatizzanti e militanti, che da qui a breve provvederanno a sottoscrivere la tessera. Sarà un banco di prova importante per tastare con mano l’appeal esercitato.

Golletti: «Lega a Cosenza è un “movimento d’opinione”. Tramutiamola in progetto politico»

«La Lega esiste a Cosenza, nella sua provincia, in Calabria prevalentemente allo stadio di “movimento d’opinione”» spiega Golletti, una vita trascorsa a destra e sempre con un ardore figlio di passione politica pura. «Siamo oggi un movimento attorno al quale c’è grande interesse: noi vogliamo tradurre questa attenzione in un progetto politico. É la nostra ambizione, pensiamo alla creazione di un partito post-ideologico e interclassista, che trova al proprio interno la convergenza di varie anime e culture. Il tutto per rendere protagonista Cosenza, la sua provincia e la Calabria».

