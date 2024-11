L’europarlamentare Piernicola Pedicini ha deciso di aderire al Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale (M24A-ET) fondato dal giornalista scrittore Pino Aprile «per realizzare, - si legge in una nota - attraverso il principio dell’equità, un profondo cambiamento nella politica italiana ed europea».

«Le condizioni di estrema difficoltà dovute alla crisi economica in cui versa il Paese sono particolarmente gravi nel Mezzogiorno d’Italia. Adesso più che mai – ha dichiarato l’europarlamentare Pedicini – ho conosciuto Pino Aprile e il Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale, proprio perché spinti dalla stessa volontà di battersi contro le disuguaglianze di genere, generazionali e territoriali di cui soffre particolarmente il Meridione. Spero di portare all’interno del M24A ET un contributo positivo e concreto che possa rappresentare al meglio le esigenze e le ragioni della gente del Sud».

Grande soddisfazione è stata espressa da parte del Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale (M24A-ET) per la decisione di Piernicola Pedicini «che con il suo apporto contribuirà a rafforzare ed estendere anche in ambito europeo, a partire dall’impegno per la corretta attuazione del Recovery Fund, le iniziative del Movimento per ridare credibilità alla politica e alle istituzioni».