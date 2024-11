Passa anche da Reggio il tour calabrese del sottosegretario Luca Lotti. Per lui stamattina doppio appuntamento: prima al palazzo di giustizia, grande incompiuta degli ultimi anni, e poi a Palazzo Campanella per parlare di riforma costituzionale

“L'Italia ce la può fare, magari ripartendo anche da Reggio”. Si apre così la breve visita reggina del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Luca Lotti a Reggio Calabria. Questa mattina il sopralluogo sul cantiere del nuovo palazzo di Giustizia, da anni bloccato a causa del fallimento della ditta appaltatrice, la Bentini, anche a causa delle pressioni mafiose. “I fondi Cipe ci sono – ha dichiarato Lotti – e quest'opera non resterà incompiuta. Ci hanno raccontato per anni che le opere non venivano completate - ha detto ancora il sottosegretario – ma noi ci crediamo, crediamo che l'Italia possa ripartire anche dal Sud e da opere come questa”.

A seguire per Lotti un appuntamento dal sapore più politico: nella sala Monteleone di Palazzo Campanella, assieme al presidente del consiglio Nicola Irto e al governatore Mario Oliverio, il politico toscano ha partecipato a un incontro dal titolo “Si a un'italia moderna” per promuovere il referendum confermativo della riforma costituzionale.

“Questo referendum - ha spiegato il sottosegretario - non è per decidere se si è a favore o contro il governo ma è una decisione che riguarda l'ingresso del paese nell'era moderna, che può portare l'Italia al passo con le altre democrazie europee”.