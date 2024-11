Il 18 e il 19 maggio prossimi si vota per il rinnovo della componente studentesca degli organi elettivi dell'Unical e per l'elezione dei rappresentanti nei dipartimenti, nei corsi di laurea e nelle commissioni paritetiche

RENDE (CS) - Non solo le amministrative di Palazzo dei Bruzi, gli studenti dell'Università della Calabria saranno presto chiamati ad un altro appuntamento elettorale. Il 18 e il 19 maggio prossimi si vota infatti per il rinnovo della componente studentesca degli organi elettivi dell'Unical (Consiglio d'amministrazione, Senato Accademico e Comitato per lo sport universitario) e per l'elezione dei rappresentanti nei dipartimenti, nei corsi di laurea e nelle commissioni paritetiche.

Delle tre liste in corsa, la prima a svelarsi è stata "Rinnovamento è futuro" (nata dall'unione di Università Futura, Rinnovamento Democratico Universitario, Dimensione Area Studentesca e Rete Universitaria Nazionale) che ieri nell'Aula Magna ha ufficialmente presentato i propri candidati. "Riteniamo che occorra impiegare tutte le energie per indurre gli organi di governo dell'Ateneo ad intervenire attraverso tempestive e incisive azioni volte all'erogazione di una buona didattica, alla produzione di una ricerca di qualità e all'erogazione di servizi efficienti che facciano dell'Unical un campus universitario attrattivo e competitivo", ha dichiarato il presidente Francesco Ferraro, riprendendo il programma elettorale della lista.

Dopo i saluti introduttivi, Francesco Ferraro ha quindi introdotto e dato la parola agli otto candidati ai tre organi comuni dell'Unical. Sono candidati al Consiglio d'Amministrazione Domenico Tulinoe Gregorio Crudo, mentre Nicola Caruso, Luigi Iaquinta, Michele Leonetti e Francesco Marangolo competono per un posto in Senato Accademico. Gennaro Calarota e Bruno Sanjia sfideranno invece i candidati delle altre liste per il C.U.S.

A chiudere la presentazione di ieri sono poi stati i rappresentanti dei gruppi costituenti di "Rinnovamento è futuro": Angelo Morrone (D.A.S), Carmine Bruno (in rappresentanza di Domenico Liguori e Silvio Incutto, R.D.U), Mattia Caruso (R.UN.), Giuseppe Disì (rappresentante U.F.) e Antonio De Tursi, consigliere d'amministrazione uscente.