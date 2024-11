Giro di incarichi e di appalti per amministratori e loro congiunti in alcuni comuni dell'alto cosentino

E’ certamente riconducibile ad una straordinaria casualità l’intreccio di appalti e di incarichi professionali affidati da alcuni comuni dell’alto Tirreno cosentino i cui beneficiari sono amministratori locali o loro stretti congiunti. Numerosi casi emergono spulciando tra le delibere pubblicate sull’albo pretorio dei singoli municipi.

Incarichi del comune di Maierà per il figlio del vicesindaco

Per esempio, la giunta comunale di Maierà, lo scorso 17 gennaio ha approvato la progettazione definitiva dei lavori di adeguamento sismico della scuola di Via Ortaglie e il 14 febbraio quello di messa in sicurezza di alcune aree in dissesto e a rischio frane. In entrambi i casi, tra i professionisti incaricati di redigere lo studio, figura il geologo Stefano Perrone, figlio del vicesindaco dello stesso comune di Maierà che, tuttavia, risulta assente nei verbali delle relative sedute dell’esecutivo. In relazione a quest’ultimo lavoro, inoltre, è stata richiesta anche la consulenza dell’ingegnere Annalisa Sica, moglie di Gianluca Cauteruccio, consigliere comunale di Buonvicino. Il geologo Stefano Perrone ha redatto anche il progetto esecutivo del comune di Santa Domenica Talao per la riqualificazione ed il recupero di percorsi delle aree pubbliche ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino.

Appalti per le imprese di un sindaco e di un consigliere comunale

Ci sono poi gli appalti aggiudicati ad imprese riconducibili ad amministratori. E’ il caso della Immobiliare Costruzioni De Marco Srl, il cui titolare è il figlio del sindaco di Maierà che ha tra l’altro effettuato lavori di riqualificazione urbanistica ed architettonica per conto del comune di Diamante, per un importo di poco superiore al mezzo milione di euro. Particolarmente attiva anche la Arcana srl, aggiudicataria negli ultimi anni, tra l’altro, dei lavori di completamento di un impianto fognario e di depurazione del comune di Maierà. Il titolare è Antonio Biondi, consigliere comunale di Buonvicino. La Arcana si è occupata recentemente anche di interventi di riqualificazione dell’arenile del comune di Grisolia ed è tra le tre imprese in lizza per aggiudicarsi l’appalto per la costruzione di una strada in località marina del comune di Orsomarso: la gara è in fase di espletamento. Vale la pena ricordare che i comuni di Aieta, Grisolia, Maierà, Orsomarso, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Buonvicino e Verbicaro operano attraverso una centrale unica di committenza.

Salvatore Bruno