Il sindaco di Cosenza: ‘La procedura è palesemente viziata per la mancanza della sottoscrizione dell'Accordo di Programma’

Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha formalmente diffidato il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio affinché non venga dato inizio ai lavori relativi alla realizzazione del progetto della metroleggera Cosenza-Rende. "Si raccomanda – scrive il Sindaco Occhiuto nella diffida indirizzata ad Oliverio – di non dare impulso ad alcun tipo di inizio lavori in relazione al progetto della metro leggera Cosenza-Rende. La procedura – fa rilevare Occhiuto – come ampiamente argomentato in un precedente carteggio indirizzato al Presidente della Giunta regionale, è palesemente viziata per la mancanza della sottoscrizione dell'Accordo di Programma. Pertanto – sottolinea ancora Occhiuto – l'attuazione dei lavori comporterebbe un evidente illecito anche sotto il profilo penale, derivante dalla conclamata assenza sia del consenso all'utilizzo delle aree da parte dei soggetti proprietari, sia di tutte le autorizzazioni urbanistiche".