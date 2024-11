Il ministro Lanzetta replica, dalle pagine del Quotidiano del sud, alle critiche di chi la dipinge “invisibile”.

Il ministro agli Affari regionali Maria Carmela Lanzetta, respinge l’etichetta di ministro invisibile che le è stata accollata nei giorni scorsi dalla stampa nazionale. “ il Ministero Affari Regionali è la sede dove si svolgono le conferenze Stato – Regioni, dichiara la Lanzetta, ma non è un Ministero di forte impatto mediatico, inoltre è “senza portafoglio”. Potrei dire anch’io che certa stampa è “invisibile”, considerato che non partecipa molto alle nostre iniziative. Ma, per fortuna , la nostra copertura mediatica è assicurata in radio e in televisione.



“Sono impegnata da mattina a sera in giro per l’Italia, continua il ministro, favorendo la collaborazione degli amministratori regionali e comunali alla ricerca di nuove soluzioni. Infatti, oltre all’Unione dei Comuni, sperimenteremo a breve l’Unione delle Regioni per la condivisione dei servizi come lo smaltimento dei rifiuti, i percorsi turistico – culturali, i dissesti idrogeologici”.



Il ministro agli Affari Regionali, continua parlando della situazione della Calabria e, quando le viene chiesto se pensa che la Calabria sia stata abbandonata dichiara: “ questo governo ha istituito la Cabina di Regia non per prendere in giro i calabresi, ma per programmare soluzioni adeguate, che saranno messe in cantiere quando sarà eletto il nuovo governatore della Calabria, giusto per avere un interlocutore espressione dei cittadini calabresi”.