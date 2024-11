Presentate le liste, Fronte Democratico Calabria si prepara però anche a non mollare in caso di sconfitta

Anche se dovesse andare male si è creata ormai un’area culturale e politica che continuerà ad esistere anche dopo, magari come associazione. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Enzo Reda, coordinatore regionale della mozione Emiliano per la Calabria che ieri a Lamezia ha presentato i propri candidati.A poche ore dall’ufficializzazione dell’esclusione della mozione del presidente della Regione Puglia da Liguria e Lombardia, la punta dello stivale guarda avanti.

“Il nostro gruppo ha avuto le difficoltà di cominciare ad impostare la propria campagna elettorale visti i tempi ristretti, ma siamo riusciti a mettere su anche in Calabria una buona squadra – ha spiegato a LaCNews24 Reda - la battaglia delle convenzioni era di difficile vittoria, ma noi proseguiamo convinti del fatto che quest’area culturale e politica continuerà ad esistere, anche esternamente, come associazione ‘Fronte Democratico” consapevoli che c’è tanta gente sofferente nel Pd”.

Tiziana Bagnato