La maggioranza trova l'accordo su Irto, reggerà al voto segreto e ai franchi tiratori?

Sara’ Nicola Irto il nuovo Presidente del Consiglio Regionale. Almeno secondo le informazioni che ci consegna “Radio Fante”. Alla fine sembra che la quadra sia stata trovata proprio sul giovane consigliere regionale reggino. Insomma, quello che non era stato possibile qualche mese fa, alla fine potrebbe essere possibile domani. Nicola Irto, infatti, proprio qualche mese fa era stato l’oggetto, suo malgrado, dello scontro tellurico su Reggio, lo scontro che, almeno a detta di molti, è stato il vero punto di implosione della Giunta Oliverio 1, quello che cioè, ha contrapposto il gruppo di Sebi Romeo e di Nino De Gaetano al gruppo di Demetrio Battaglia e Marco Minniti nell’area dello stretto. Sembrano passati secoli da quella battaglia politica che portò De Gaetano a fare l’assessore ai LL.PP, Sebi Romeo il capogruppo del PD, D’Agostino, alleato di De Gaetano e Romeo, il vice Presidente del consiglio, tutto ciò, in un gioco di sponda con Antonio Scalzo e il gruppo catanzarese del PD che, in cambio di quel gioco di sponda, portò lo stesso Scalzo sullo scranno più alto del consiglio regionale. Si sembrano passati secoli, anche se da allora sul calendario sono passati poco più che 180 giorni, politicamente invece, una situazione diversa secoli dalle condizioni di partenza. In mezzo a questo secolare spazio politico c’è stato di tutto: interventi a gamba tesa del Premier e dei suoi colonnelli, informative note e meno note della Polizia, indagini, arresti e divieti di dimora, alla fine però, Irto ce l’ha fatta, la maggioranza ha deciso di affidare a Lui la responsabilità di guidare l’assise regionale. L’ultima fase politica, almeno a detta di Oliverio e Magorno, è stata decisa in armonia con Roma e con il contributo costruttivo e fraterno del compagno Marco Minniti. Sulla carta sembrano tutti d’accordo. Ora si dovrà’ vedere cosa succederà nel segreto dell’urna. I maldipancia sono diversi, alcuni palesi e mai nascosti, si trasformeranno in segnali d’allarme? A questo punto solo le urne potranno consegnarci il responso.

CHI E' NICOLA IRTO?

E’ stato eletto nella circoscrizione Sud per il Partito Democratico con 12.025 preferenze. E’ alla prima legislatura regionale. E' presidente della IV Commissione consiliare "Assetto, Utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente". Nato a Reggio Calabria il 5 gennaio 1982, conseguita la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea dove viene eletto al consiglio di Facoltà nel settembre 2002 e nel marzo 2004 viene eletto unico rappresentante degli studenti in Senato Accademico. Conseguito il titolo di studio nel 2006 si dedica all’attività di ricerca scientifica e nel 2008 diventa dottorando di ricerca in Pianificazione Territoriale. Nel triennio del dottorato, ha svolto attività di ricerca anche all’estero, a Boston, Barcellona e Bilbao. Nel giugno 2009 risulta il primo eletto nel consiglio della scuola di dottorato dell’Università Mediterranea. Iscritto alla Margherita, è stato il più giovane delegato della Calabria al Congresso regionale del 2003. Successivamente iscritto al Partito democratico, nel dicembre 2010 ne è stato nominato membro del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria. Ha fatto parte della commissione nazionale di garanzia dei Giovani Democratici e della commissione regionale di garanzia del Partito Democratico calabrese. Consigliere comunale di Reggio Calabria nel maggio 2011, nell’aprile 2014 è stato nominato vicesegretario del PD Calabria.

Pablo