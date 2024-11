Giuseppe Belcastro (Pd) perde la maggioranza. Decisione maturata questa mattina prima del Consiglio comunale. Era stato eletto con quasi il 90 per cento dei consensi

Scoppia una nuova grana nel Partito democratico. Il sindaco di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è maturata questa mattina prima del consiglio comunale. Tra i banchi della maggioranza erano presenti solo tre consiglieri. La spaccatura nel centrosinistra era maturata all'indomani della pesante sconfitta subita dal Partito Democratico alle politiche del 4 marzo. Belcastro, sostenuto dal presidente Mario Oliverio, era stato eletto nel 2015 sfiorando il 90 per cento delle preferenze. Si è dunque aperta la crisi. Il sindaco dimissionario ha venti giorni di tempo per ripensarci.