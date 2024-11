È quanto sostiene il senatore di AP rispetto alla questione della costruzione dei nuovi nosocomi di Vibo, Gioia e Sibari. “Non è questa la risposta che si aspettano i calabresi! Fino a pochi giorni fa il messaggio lanciato dal governo regionale era quello di muoversi verso una concreta e immediata cantierizzazione dei Presidi ospedalieri”. -Ha proseguito il parlamentare Catanzarese di AP. -. Impantanarsi dentro un contenzioso giudiziario che accerti le responsabilità non è la strada giusta. Ben venga, invece, la commissione d’inchiesta proposta dal sottosegretario Gentile che mira all’accertamento delle responsabilità politiche e amministrative e non giudiziarie

“Il presidente Oliverio ha dato mandato all'Avvocatura regionale di avviare azione legale nei confronti di chi ha responsabilità oggettive per la mancata realizzazione di tre Ospedali in Calabria. Questa iniziativa punta ad individuare i responsabili per eventuali danni causati nel ritardo della realizzazione delle opere, o è un atto che appare quasi come un tirarsi fuori da ogni responsabilità? Non è questa la risposta che si aspettano i calabresi!”. Lo dichiara il senatore di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa, Piero Aiello che continua:

“Fino a pochi giorni fa il messaggio lanciato dal governo regionale era quello di muoversi verso una concreta e immediata cantierizzazione dei Presidi ospedalieri. Ottimo. Invece, oggi apprendiamo che si va spediti verso i Tribunali amministrativi. Il presidente Oliverio ha però il dovere non solo di individuare eventuali responsabilità politiche e amministrative, ma ha anche il dovere di definire, attraverso risposte chiare, i tempi certi delle costruzioni dei Presidi ospedalieri. Per questo è necessario, al di fuori di ogni 'politichese', dire ai calabresi come stanno realmente le cose. Ciò può essere fatto istituendo una Commissione d'inchiesta che accerti le responsabilità politiche ed amministrative, non giudiziarie, dei notevoli ritardi che purtroppo si sono accumulati, così come richiesto dal Sottosegretario Antonio Gentile. Il Consiglio regionale deve conoscere i reali problemi e soprattutto accertare, se oggettivamente gli Ospedali di Vibo, Sibari e Gioia Tauro potranno vedere la luce nei prossimi anni ed a che punto è la procedura per l'Ospedale di Catanzaro. Dunque, niente tecnicismi, evitiamo rimpalli di responsabilità. Dopo tre anni dal tuo insediamento, non puoi, e mi dispiace dirlo (sai la nostra disponibilità), scaricare le tue responsabilità ancora una volta sui predecessori. In questi mesi sono state istituite diverse Commissioni di inchiesta per problemi di scarsa o nessuna rilevanza (pubblicità Rynair-Arcomagno, Calabria Etica, crediti sociali, fondo gescal e altre). Oggi, caro presidente, alla luce delle tue controverse considerazioni è assolutamente necessario istituire la Commissione d'inchiesta. Solo così si potrà fare chiarezza. Noi ci siamo e siamo disponibili ancora una volta ad essere collaborativi”.