I consiglieri comunali Bruno e Spadafora: «La città necessita di una struttura adeguata e in grado di rispondere alle più svariate esigenze»

Nuovo ospedale di Cosenza, la posizione dei consiglieri comunali del Gruppo misto, Davide Bruno e Francesco Spadafora. «La questione relativa al nuovo ospedale di Cosenza, piuttosto che essere scevra da condizionamenti e strumentalizzazioni politiche sta diventando, ogni giorno, argomento propagandistico in vista della prossima tornata elettorale. Una situazione alquanto incresciosa e non di poco conto. Siamo del parere che l’attenzione debba riguardare esclusivamente il benessere e la salute dei cittadini, troppo stanchi di una classe politica farraginosa e pressoché clientelare”. E’ quanto dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri di maggioranza di Palazzo dei Bruzi, Francesco Spadafora e Davide Bruno. “E’ oltremodo necessario – proseguono- spostare l’attenzione su argomenti effettivamente urgenti, quali gli interventi organici, l’eventuale piano delle assunzioni, il garantire, prima di ogni cosa, la costruzione di una struttura all’avanguardia e funzionale alle esigenze di tutti i cittadini. E’ impensabile che in una città come Cosenza, annoverata tra le più moderne e efficienti del Sud Italia, questa importante opportunità, diventi puntualmente un pretesto per accaparrarsi voti e consensi».

«Crediamo sia un obbligo prima di tutto etico e poi istituzionale assicurare e preservare la salute dei cittadini. La bagarre relativa al sito sul quale dovrebbe sorgere il nuovo ospedale di Cosenza diventa – a nostro avviso- di secondaria importanza. La città necessita di una struttura adeguata e in grado di rispondere alle più svariate esigenze. Un presidio ospedaliero di qualità che diventi polo d’eccellenza sotto ogni aspetto».

«Ci auguriamo – concludono i consiglieri Spadafora e Bruno – che prevalga il buon senso e che tutte le compagini politiche, nessuna esclusa, abbiano la dignità morale – di lavorare solo ed esclusivamente per il bene dell’intera comunità».