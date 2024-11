Il governatore della Regione Mario Oliverio ha preso parte, ieri a Vibo, ad un incontro organizzato dal Pd per discutere di sanità. Sulle comunali: ‘tutte le liste che mi hanno eletto sono con Lo Schiavo senza ambiguità’

Vibo Valentia - È stato accolto da una sala stracolma il governatore Mario Oliverio che, ieri ha preso parte all’incontro organizzato dal Pd all’Hotel 501 di Vibo Valentia. “Non è un caso che questo incontro sia qui a Vibo ed è incentrato sui problemi della sanità regionale e vibonese” ha dichiarato Oliverio in apertura del suo intervento.

Alla presenza di un nutrito tavolo di rappresentanza, l’onorevole Brunello Censore, il vicepresidente della giunta Ciconte, i consiglieri regionali Mirabello e Pasqua, il candidato a sindaco del centrosinistra Antonio Lo Schiavo e il segretario del Pd cittadino Stefano Soriano, il presidente Oliverio ha fatto un intervento chiaro e senza giri di parole che non ha risparmiato nulla all’ex giunta Scopelliti: "in cinque anni di commissariamento – ha dichiarato Oliverio - la sanità calabrese invece di progredire ha fatto ulteriori passi indietro perché l’approccio è stato quello ragionieristico, non volto a risolvere i problemi nell’interesse della gente”.

“In questi cinque anni – ha continuato Oliverio – si sono fato solo tagli mentre gli sprechi sono continuati. E così la situazione è peggiorata, manca il personale e quello in servizio opera in situazione di grave precarietà”. Ha poi parlato di azienda unica perché, ha dichiarato il governatore “l’organizzazione municipalistica della sanità non aiuta certo a migliorare i servizi”. Si è soffermato poi sul ruolo dei sindaci, sul ripristino degli ospedali di montagna e la promessa che “Vibo avrà il nuovo ospedale entro due anni e otto mesi”.

Infine l’invito a sostenere Antonio Lo Schiavo, alle prossime elezioni amministrative. “Le liste che hanno eletto Oliverio sono tutte – ha concluso il governatore – con Lo Schiavo senza ambiguità”.

Comunali, Lo Schiavo sulla sanità: «Il Comune sia protagonista della pianificazione socio-sanitaria»



«Una città che vuole ritornare ad essere normale chiede, prima di tutto, di veder garantito il diritto alla salute dei cittadini attraverso l’applicazione di adeguate politiche socio-sanitarie. Vibo Valentia ne ha bisogno, e non solo per la costruzione del nuovo ospedale il cui iter, avviato più di sette anni fa, ha segnato la debolezza della politica locale, ma soprattutto per la necessità che dalle parole si passi finalmente ai fatti».



«Una città che vuole ritornare ad essere normale chiede, prima di tutto, di veder garantito il diritto alla salute dei cittadini attraverso l'applicazione di adeguate politiche socio-sanitarie. Vibo Valentia ne ha bisogno, e non solo per la costruzione del nuovo ospedale il cui iter, avviato più di sette anni fa, ha segnato la debolezza della politica locale, ma soprattutto per la necessità che dalle parole si passi finalmente ai fatti».

È quanto ha affermato Antonio Lo Schiavo intervenendo, ieri sera presso il 501 Hotel di Vibo Valentia, al convegno organizzato dalla segreteria provinciale del Partito democratico per discutere di "Una nuova sanità per Vibo Valentia e per il territorio provinciale vibonese". Convegno che ha registrato la presenza dei medici Fioravante Schiavello, Domenico Dominelli, Michelangelo Miceli.



«Quando parlo di politiche della sanità per la nostra città - ha continuato Lo Schiavo -, mi riferisco in particolare alla necessità che la prossima Amministrazione comunale si riappropri di un ruolo strategico nella programmazione delle politiche socio-sanitarie, con una visione unitaria e con atti d’indirizzo politico che non possono non mettere in primo piano il capoluogo di provincia. Non solo all’interno degli organismi dedicati come la Conferenza dei sindaci, dove l’Amministrazione vibonese deve tornare a giocare un ruolo di ben altro spessore, ma anche nell’attuazione dei piani di attività territoriali del distretto sanitario, puntando all’integrazione socio-sanitaria e coinvolgendo le realtà attive nel territorio. Serve, poi, un maggior coordinamento tra Comune e Asp per disegnare una serie di servizi ad integrazione e supporto delle strutture sanitarie. Lo stesso nuovo ospedale cittadino dovrà giocare un ruolo strategico, aprendosi ad un contesto territoriale unitario e abbracciando nuove realtà e potenzialità. Intorno ad esso il Comune dovrà creare servizi adeguati e prevedere una pianificazione urbanistica che non lasci isolata la struttura ma la integri alla città. Occorre, in altre parole, introdurre una nuova visione delle politiche socio-sanitarie che, nel rispetto di ruoli e competenze, parta da un’impostazione di fondo non più legata a criteri ragionieristici bensì in grado di coniugare il principio del diritto alla salute ai principi di uguaglianza, solidarietà sociale, tutela delle fasce deboli. Il rilancio di Vibo Valentia deve andare di pari passo con una diversa pianificazione delle politiche sociali che devono diventare il cuore stesso dell’agenda politica della prossima Amministrazione comunale. La tutela dei più deboli rappresenta, anzi, uno dei punti cardine della nostra idea di città ».