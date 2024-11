Il governatore risponde così ai giornalisti che lo incalzano a margine di una riunione con i rappresentanti della maggioranza, ma non si sbilancia e dichiara: «Ci sarà il tempo di affrontare anche le elezioni»

«Da parte di tutti c'è stata una sollecitazione in tal senso e naturalmente valuto con soddisfazione questa sollecitazione importante che mi induce a riflettere senza ritirarmi dalle responsabilità». Così il presidente della Regione Mario Oliverio ha risposto alle domande dei giornalisti su un sua eventuale ricandidatura allo scadere del mandato, al termine della riunione avuta con tutti i consiglieri di maggioranza all'interno della Cittadella regionale.

In realtà le voci di una possibile candidatura dell'attuale presidente alle prossime elezioni regionali si inseguono insistententemente da settimane. E le dichiarazioni rilasciate oggi da Oliverio sembrano andare nella direzione di una sua apertura in tal senso. Proprio sulle amministrative del 2019, il presidente, incalzato dai cronisti, ha dichiarato: «C'è una maggioranza che, attraverso questa azione di governo, presenterà il conto ai calabresi. Naturalmente poi verranno da sé le consequenzialità. La sfida è nella capacità di rispondere ai bisogni dei calabresi e della Calabria. Questo è il centro delle nostre preoccupazione, delle preoccupazioni della maggioranza che governa la regione in questo momento. Naturalmente- ha concluso- ci sarà il tempo di affrontare anche le elezioni e saranno affrontate meglio se ci presenteremo col programma dispiegato pienamente e portato a buon fine».