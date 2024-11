Vittoria netta nel capoluogo bruzio, a Catanzaro e nei comuni minori delle altre province. Callipo vince a Reggio e a Crotone

LAMEZIA TERME (CZ) – Mario Oliverio è in vantaggio su Gianluca Callipo. Lo dicono i risultati provenienti dai seggi dei comuni in cui si è chiuso lo scrutinio delle schede delle primarie del centrosinistra. Secondo i primi dati parziali il presidente della Provincia di Cosenza ha raccolto quasi il 65% delle preferenze. Il sindaco di Pizzo Calabro lo segue distanziato di quasi trenta punti, mentre il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza non sembra in grado di andare oltre il 2% dei voti. Sempre secondo i primi dati ad andare alle urne sarebbero stati 110mila elettori. Nella sede della federazione regionale del Pd oltre ai componenti della commissione di controllo elettorale stanno seguendo i risultati dello spoglio delle schede anche il segretario regionale, Ernesto Magorno ed il coordinatore nazionale delle segreterie del Pd, Nico Stumpo. Definitivi i risultati del voto a Catanzaro, dove Oliverio ha ottenuto 1357 preferenze contro le 958 di Callipo e le 134 di Speranza; a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, Oliverio ha raccolto 1051 voti contro i 133 di Callipo e i 17 di Speranza. A Cittanova, nel reggino, Oliverio ha ottenuto 950 preferenze, mentre Callipo ne ha avute 120. A Cirò Marina, in provincia di Crotone, Oliverio ha avuto 719 voti, Callipo 411. A Rosarno, nel reggino, ha vinto Oliverio con 536 preferenze, contro le 256 di Callipo e le 23 di Speranza. Percentuali bulgare pro Oliverio a Cosenza. Nel capoluogo bruzio l’ex deputato supera il 75%. Gianluca Callipo vince a Reggio Calabria e a Crotone. E nella sua città il sindaco mette insieme 1267 preferenze contro le 367 del presidente della Provincia di Cosenza.