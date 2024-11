Reggio Calabria – Roma in quattro ore circa. Da oggi potrebbe essere non solo un auspicio

L’alta velocità anche in Calabria. Da oggi potrebbe essere non solo un auspicio. Almeno così hanno assicurato il Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio ed il suo assessore delegato al Piano dei Trasporti, Francesco Russo presentando in conferenza stampa il preliminare dello studio di fattibilità di alta Velocità Lean, cosi si chiama il progetto in base al quale la tratta Reggio Calabria Roma dovrebbe essere coperta in quattro ore e mezza. Un salto straordinario per questa Regione da sempre penalizzata dalla distanza e dalla sua cronica carenza di infrastrutture viarie.



Una maggiore raggiungibilità potrebbe determinare un aumento del Pil, così come ha insistito Oliverio che ha sottolineato un concetto fondamentale di questo percorso: per la prima volta la Calabria non chiede, non va a Roma con il cappello in mano ma propone. Propone un progetto che adesso, attraverso il confronto con il paino nazionale deve diventare esecutivo. «La Calabria – ha detto infatti Oliverio – attraverso questa che dobbiamo considerare un opera di interesse nazionale soprattutto adesso che si riparla di Ponte sullo Stretto deve essere considerata una risorsa per rinnovare tutto il paese.



I cittadini calabresi del resto devono poter avere pari opportunità rispetto al resto degli italiani e questo sarà possibile con l’alta velocità». Oliverio ha poi sottolineato come, dal suo punto di vista oggi l’ipotesi del Ponte diventa un progetto più realistico, non una cattedrale nel deserto ma una sorta di consecutio rispetto sa tutto il tema dell’alta velocità.



Per la verità ancora, trattandosi di un preliminare molte cose non sono ancora chiare a partire dall’aspetto più importante sia a livello d’impatto che a livello di servizio. Non si conosce ancora il tracciato della linea , se, sarà ammodernata la linea tirrenica oppure se partirà un alternativo tracciato interno che attraverserà la Valle del Crati e quindi Cosenza. Tutto questo ha chiarito l’assessore Russo sarà oggetto di valutazione progettuale. «Mi auguro – ha ragguagliato Oliverio su questo punto – che oro come al solito non parta la polemica sul tracciato. La prospettiva di questo percorso è molto importante e per il raggiungimento di questo obiettivo possiamo contare sull’apporto decisivo del Governo centrale».



Per la serie Roma non è mai stata così vicina!



Sonia Rocca