Il consigliere regionale nella lista Rinascita Civica a sostegno del sindaco uscente Giovanni Greco

Il consigliere regionale Orlandino Greco sarà candidato al consiglio comunale di Castrolibero nella lista Rinascita Civica, a sostegno del sindaco uscente Giovanni Greco. L’esponente di Italia del Meridione ufficializza la decisione con una lettera aperta nella quale, oltre a sottolineare il solido legame che lo stringe al suo paese di origine, spiega i motivi del suo impegno diretto nelle prossime consultazioni amministrative.

Amministrazione sana e contraddistinta da buone prassi

«Dopo cinque anni –scrive tra l’altro - con tanti importanti risultati raggiunti, si avvicina l’ennesima tornata elettorale che vedrà nuovamente il gruppo di Rinascita Civica protagonista per continuare a lavorare sul percorso tracciato da buone prassi e sana politica. Fino a qualche settimana fa avevo espresso al gruppo la volontà di non candidarmi, pur sostenendo con forza il sindaco uscente, per lasciare spazio a nuove forze del territorio e favorire la creazione di una nuova classe dirigente per Castrolibero. Quanto però sta avvenendo a ridosso del termine per la presentazione delle liste per le elezioni mi obbliga da un inevitabile cambio di rotta».

Patti scellerati per invadere la città

«Alcuni tra i più noti politici dello scenario calabrese – afferma ancora Orlandino Greco - stanno lavorando di concerto per invadere questa città attraverso scellerati patti elettorali che guardano oltre le amministrative di giugno, non di certo ispirati da motivazioni territoriali o progetti per la comunità che i nostri cittadini non possono e non devono subire. Castrolibero non sarà mai merce da baratto per chi ambisce agli alti scranni della politica regionale e nazionale – insiste il consigliere regionale - Castrolibero è una comunità che nella propria autonomia ha rappresentato e rappresenta un esempio amministrativo libero da ogni tipo di condizionamento esterno o interno alla comunità. Castrolibero non lascerà spazio a consiglieri regionali, ex consiglieri regionali e deputati ex sottosegretari che pensano di piazzare bandierine su un territorio libero da ogni forma di sudditanza. Castrolibero è la nostra storia, il nostro passato e il nostro destino».

L'annuncio della candidatura

«Tutte queste ragioni – conclude Orlandino Greco - mi impongono di scendere in prima linea e candidarmi a consigliere comunale al fianco del sindaco Giovanni Greco nella squadra di Rinascita Civica. Il mio impegno è stato e sarà sempre ispirato dall’amore che mi lega ad una comunità e alla riconoscenza che devo ai tanti cittadini che da oltre venti anni sostengono ogni mia scelta con forza, affetto e determinazione».