Sono 44 i delegati su cui potrà contare Vittorio Pecoraro nell’assemblea provinciale del Partito Democratico. Antonio Tursi, invece, ha conquistato 16 seggi. Un altro, non scattato per appena un voto nel sub-collegio Basso Ionio, era borderline. Il presidente della Commissione per il congresso, Riccardo Tramontana, ha però proceduto al riconteggio in giornata per fugare ogni dubbio a riguardo. Ad ogni modo entrambi i candidati sono molto soddisfatti. Il neo segretario per l’ampia maggioranza seppur eterogenea, il presidente di Controcorrente per essere arrivato al 27% senza l’appoggio dei big del partito.

I 44 delegati di Pecoraro

A sostegno di Vittorio Pecoraro faranno parte dell’assemblea provinciale del Pd di Cosenza Ugolino Riccardo, Pecoraro Serena, Bertolasi Arturo, Sciammarella Barbara, Giacco Vincenzo, Martilotta Carmen, Chiappetta Antonio, Carbonelli Dora, Gravino Renzo, Di Cianni Annamaria, Dorato Francesca, De Barti Flavio, Aloise Maria Francesca, Spatola Remo, Sposato Franca, Balestrieri Pierfrancesco, Manna Enrica, Sposato Fausto, Borrelli, Lupinacci Mattia, Assunto Andrea Pio, Branca Chiara, Cufari Giuseppe, Ferraro Dora, Friio Salvatore, Urso Gina, Audia Saverio, Pantusa Lidia, Bonaro Bruno, Perri Rosa, Cuglietta Franca, Altomare Pasquale, Venneri Laurassunta, Vairo Eugenio, Gangi Angelo, Naccarato Renata, Cassano Francesca, Covelli Vincenzo, Mascaro Assunta, Gimigliano Aldo, Giorno Salvatore, Santilli Emanuela,

Mauro Francesca e Savoia Tommaso.

I 16 delegati di Tursi

Antonio Tursi ha portato con sé in assemblea De Seta Andrea, Mauro Carmelina, Ferraro Andrea, Mundo Emanuela, Russo Giuseppe, Grieco Bianca, Basile Giorgio, Favoino Silvia, Rizzo Giuseppe, De Santis Anna, Piragine Daniele, Rizzuti Leofranco, Lerose Mario Mimmo, Principe Lorenzo, Pirillo Giuseppe e Farfalla Emanuela.