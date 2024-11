«L’idea di voler mettere fuori dal Partito democratico il senatore Ernesto Magorno è assolutamente contraria allo spirito che dovrebbe animare la vita della nostra comunità». Così il segretario della federazione provinciale Pd di Catanzaro, Gianluca Cuda, che continua: «Le parole di Magorno aprono una discussione che non può che fare bene al Pd chiamato, nei prossimi mesi, a sfide importanti, da non fallire. Nei prossimi giorni ognuno liberamente esprimerà la propria opinione sul progetto che il Pd calabrese dovrà mettere in campo per le prossime elezioni regionali. La speranza-conclude Cuda - è che non si arrivi a criminalizzare chi ha un’idea diversa, perché la pluralità di opinioni è essenziale per tutti».

