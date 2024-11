Ormai è tutto pronto per l’insediamento a Palazzo Chigi. Si va a passo spedito verso il governo di Giorgia Meloni, non senza insidie e trappole future, nonostante la cosiddetta pace siglata in via della Scrofa. Ma cosa c’è dietro la, presunta, ritrovata armonia del destracentro tra arsenico e vecchi merletti?

Se lo domanderà questa sera Antonella Grippo, autrice e conduttrice di “Perfidia”, in quella che si annuncia come una nuova ed infuocata puntata del talk politico più caldo del piccolo schermo. L’eloquente titolo dato alla puntata – “Il compagno Silvio” – certifica d’altra parte che l’opposizione più tosta a Giorgia Meloni è targata Berlusconi, che ha disseminato di trappole, insidie e tranelli il percorso della Sgarbatella.

«Altro che comunione d’intenti nel destra-centro – sottolinea Grippo presentando la puntata -. Il tupamaros di Arcore non molla e sovverte l’ordine costituito. Tra dichiarazioni su Putin e rivendicazioni di Ministeri che pesano, Silvio si conferma apostolo della fantasia al potere».

A discutere con la giornalista di Sapri, ci saranno Ernesto Rapani (Fratelli d’Italia), Riccardo Tucci (Movimento 5 Stelle) e in collegamento Andrea Crisanti (Pd), Paolo Del Debbio, scrittore e giornalista, e l’analista politico Gianfrancesco Caputo.

