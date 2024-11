L’europarlamentare del Pd Pina Picierno è stata in visita questa mattina nella città dello stretto. Domani sarà a Vibo Valentia, alle 11.30 per un incontro pubblico con il candidato sindaco Antonio Lo Schiavo

Reggio Calabria - L’euro parlamentare del Pd, Pina Picierno, è sbarcata questa mattina nella città dello stretto. Ad accoglierla il capogruppo Nino Castorina e il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino che l’hanno accompagnata a palazzo San Giorgio dove era in programma una conferenza stampa. L’euro parlamentare ha incontrato il capogruppo alla Regione Seby Romeo, il presidente della Commissione Assetto del Territorio Nicola Irto, l’Assessore comunale alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino e gli altri consiglieri democrat.

"Sicuramente Europa-Calabria è stato un binomio complicato soprattutto negli scorsi anni - afferma la capolista del Pd alle Europee - ma con lo sforzo della Giunta Regionale le cose cambiano. Lo sblocco dei fondi significa opportunità concreta per Reggio e l'intera Calabria. Sono il tesoretto con cui far ripartire questa terra. A livello culturale anche e soprattutto. In campagna elettorale ho usato #sudèbellezza. Con il Pon sulla Cultura 500 milioni per il sud".

”Per Reggio – ha dichiarato l’europarlamentare - stiamo lavorando attraverso una serie di strumenti messi a disposizione dall’Europa ma, accanto a questo registriamo un forte interesse da parte del Governo nazionale. Poche settimane fa il Sindaco e l’allora Sottosegretario Delrio si sono incontrati per mettere a punto un piano di sostegno economico alla città. C’è un impegno autentico dal Governo per far uscire questa città dalle difficoltà finanziarie riconducibili a chi ha dissipato le risorse in maniera vergognosa negli anni precedenti”.

“Noi a Pina Picerno stiamo chiedendo e continueremo a chiedere – ha dichiarato Nicola Irto – un impegno sulla città di Reggio e sulla futura Città metropolitana. Siamo in una fase delicata di "costruzione" che ha dei passaggi obbligati che si espliciteranno su vari ambiti. Non potrà esistere il nuovo livello di governance senza un confronto con la Regione, con il governo e con l'Europa. Picierno fa parte della delegazione italiana maggiormente rappresentata che è quella del Pd, quindi c'è un peso politico forte e noi questo lo dobbiamo fare sentire, nella consapevolezza che sulla città metropolitana avremo un canale diretto con l'Europa, non solo a livello economico ma anche progettuale. Sono fiducioso che il gruppo dell'Europarlamento dei socialisti europei, riprenda l'idea d'investire le risorse comunitarie per lavori di riqualificazione urbana e per la sostenibilità dei territori”.

Chiude l’incontro l’intervento del l’intervento dell’assessore comunale alle politiche comunitarie Giuseppe Marino. “ Vogliamo ringraziarla – ha detto Marino – per questa sua visita lontana dalla campagna elettorale, che ci consentirà di metterla al corrente delle diverse iniziative necessarie per risollevare la città. Quello delle politiche comunitarie è un settore strategico per Reggio. Insieme stiamo procedendo ad una programmazione partecipata per evitare gli errori del passato quando i progetti venivano presentati in maniera veloce e superficiale. Adesso è venuto il momento di fare il salto di qualità”.

Pina Picerno a Vibo - Domani, giovedì 9 aprile, alle ore 11.30, presso la segreteria politica di Antonio Lo Schiavo, su corso Vittorio Emanuele III a Vibo Valentia, l’europarlamentare del Partito democratico Pina Picierno parteciperà all’incontro “Vibo città europea” promosso dal Pd di Vibo Valentia e dal candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative del 31 maggio, Antonio Lo Schiavo. Oltre a Picierno e Lo Schiavo, prenderanno parte all’incontro il consigliere regionale e segretario provinciale Pd, Michele Mirabello, il segretario cittadino del Pd, Stefano Soriano, e il consigliere comunale Pd, Giovanni Russo.