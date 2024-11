Tre aree d’azione e un lavoro di concertazione tra innovatori ed imprenditori per il documento presentato oggi dal Comitato di sicurezza

La cifra è “ghiotta”, il programma variegato e lo sforzo congiunto. E’ presto, però, per dare alle parole del presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e dei numerosi componenti del Comitato di sicurezza che oggi hanno aperto alla Cittadella di Catanzaro i lavori sul Por Calabria Fesr Fse 2014-2020 il giusto peso. Presto perché c’è tanto di sperimentale: introduzione di nuovi organismi e strumenti, un approccio che sembra tutto nuovo e diversi settori su cui la Regione sta spostando l’attenzione. La cifra stanziata è di 2 miliardi e 800 milioni, e tre sono le principali aree d’azione: innovazione, territorio ed efficienza e semplificazione amministrativa. Una sfida non facile da portare avanti, soprattutto se si pensa al lavoro, ha precisato Oliverio “appena concluso per il vecchio Por, che come è noto era in forte ritardo. Oggi ci stiamo concentrando su ricerca e innovazione, sulla scuola, sulla sanità, sulla formazione professionale e sul contrasto alla povertà”.

A queste tematiche stanno lavorando, oltre ai vari “attori” di ogni settore, 600 tra imprenditori e innovatori, il cui lavoro sta confluendo su Smart Calabria. C’è poi la questione di “una strategia urbana – ha chiosato ancora Oliverio – tutta da rivedere: le città saranno chiamate a ridisegnare i propri metodi di gestione, e gli enti a cambiare approccio: il modo di concepire i bandi sarà diverso, e anche quello di rispondere costruendo esigenze a tavolino, deve cambiare”. All’Autorità di Gestione il compito, contestualmente, di approvare il documento operativo entro 30 giorni a decorrere da oggi, mentre un ufficio decentrato della Regione si occuperà di gestire tutte le novità introdotte. Il Piano di rafforzamento operativo, che prevede la digitalizzazione delle procedure di accesso ai fondi e novità per le imprese, semplificazione e un nuovo Istituto di gestione delle banche dati chiude una tabella di marcia che, se rispettata, potrebbe garantire uno snellimento della macchina amministrativa. E' stato inoltre presentato il nuovo portale web del dipartimento programmazione della Regione ed è stata annunciata una "maggiore presente" dell'ente sui vari social media.