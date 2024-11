Secondo un comunicato della mozione Orlando e a stretto giro di posta, un comunicato della mozione Renzi, l'esordio ai seggi alle primarie non sarebbe stato dei migliori. Le due mozioni, infatti, si lanciano accuse reciproche. L’apertura dei seggi nella provincia di Cosenza -almeno secondo le dichiarazioni dei rispettivi comitati- si è contraddistinta per una serie di irregolarità e illegittimità

L’apertura dei seggi nella provincia di Cosenza si è contraddistinta per una serie di irregolarità e illegittimità. Secondo un comunicato "a molti scrutatori della Mozione Orlando è stato impedito di insediarsi al momento della costituzione del seggio e vidimare le schede come previsto dal regolamento. E’ quanto successo nei seggi di Mendicino, San Giovanni in Fiore, Santa Sofia d’Epiro, Tortora, Parenti e in tanti altri paesi della provincia di Cosenza.

Il paradosso si sarebbe "raggiunto a Cariati doveaddirittura non si è ottemperato a quanto deciso dalla commissione nazionale per il congresso del Pd che aveva stabilito l’ubicazione del seggio nei locali del centro sociale. Il seggio - ignorando completamente il deliberato della Commissione nazionale per il congresso del Pd - è stato ubicato arbitrariamente nel pub di un privato che, così, di fatto ha illegittimamente avviato le operazione di voto che naturalmente saranno considerate nulle.

A Parenti -continua la nota - sono intervenute addirittura le forze dell’ordine. Il seggio è stato chiuso dal presidente che voleva impedire la libera e trasparente partecipazione dei cittadini alle Primarie del Pd".