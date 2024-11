Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha firmato il decreto convocando per domenica 7 febbraio 2021 le elezioni per il rinnovo del presidente della Provincia.

Le operazioni di voto, come comunicato dallo stesso ente, si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le elezioni provinciali sono elezioni di secondo livello e a votare saranno sindaci e consiglieri comunali, in tutto circa 1800 elettori, dei 150 Comuni della Provincia di Cosenza. Lo svolgimento della consultazione elettorale, come specificato, avverrà con l’applicazione delle misure di prevenzione da Sars-Cov 2.