Buone notizie dal Consiglio Provinciale di Cosenza. Il presidente Franco Iacucci ha comunicato la quota di finanziamento riservata all’Ente nell’ambito delle risorse stanziate dal Governo nella Legge Finanziaria. Su un plafond complessivo di 250 milioni di euro, la Provincia di Cosenza potrà contare su oltre sei milioni all’anno fino al 2033, da destinare alla viabilità e all’edilizia scolastica.

Risorse aggiuntive per la viabilità

Inoltre, grazie alla qualità della progettazione e della documentazione prodotta, il Ministero delle Infrastrutture ha interamente finanziato con 24 milioni di euro, anche il Piano quinquennale per la viabilità provinciale, fondi che consentiranno di effettuare una efficace manutenzione ordinaria e straordinaria sulla vasta rete stradale del territorio.

Liquidità per pagare i debiti

L’assise inoltre, ha approvato all’unanimità lo schema di adesione all’anticipazione di liquidità per un importo massimo di 14 milioni di euro, concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questa iniziativa consentirà all’ente di sbloccare i pagamenti a beneficio dei creditori e di far ripartire una serie di lavori pubblici bloccati a causa delle difficoltà finanziarie delle ditte appaltatrici, determinata proprio dalla scarsa liquidità. Nel frattempo la Provincia spera di incamerare, entro la fine dell’anno, i dieci milioni di euro del saldo del Fondo Sperimentale di riequilibrio 2018, la cui erogazione spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e i quindici milioni di trasferimenti attesi a vario titolo, dalla Regione Calabria.

Il 24 si vota per il rinnovo del consiglio

Il consiglio tornerà in aula venerdì 8 febbraio per un ringraziamento del presidente ai consiglieri uscenti e un consuntivo prima del voto per il rinnovo dell’assemblea, fissato per il 24 febbraio.